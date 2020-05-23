عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن الاستثناءات خلال حظر التجوال

أصدرت قيادة عمليات بغداد، السبت، بياناً بشأن الاستثناءات خلال أيام حظر التجوال، فيما اكدت أن الاستثناءات للفئات المشمولة هي لاجل الأعمال الضرورية وليس من اجل التزاور والتجوال مع العوائل.

وذكرت القيادة في بيان، ان "جميع الاستثناءات التي منحت وفق قرارات لجنة الامر الديواني 55 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لجميع الفئات المشمولة هي مِن اجل الاعمال الضرورية المهمة لكل من ( الصحة ، الاعلام ، الجهات الرسمية الاخرى ) وليس مِن اجل ادامة العلاقات الاجتماعية والتزاور والتجول مع العوائل او استغلالها لأمور شخصية أخرى".

وأهابت القيادة بجميع الجهات والاشخاص الذين يتحركون وفق الاستثناءات الممنوحة ان "يتقيدوا بمهامهم الرسمية فقط والابتعاد عن استخدام الاستثناء للحركة بعيدا عّن مهامهم الرسمية"، مؤكدة أنه "ستتخذ القوات الأمنية الاجراءات الرسمية بهم واحاطة جهاتهم الرسمية بكل حالة تؤشر خارج المهام الرسمية".