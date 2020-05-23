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"نتوقع أياماً صعبة".. مدير صحة الكرخ: عدد إصابات اليوم قد يتجاوز المئة حالة


أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، السبت، أن عدد الإصابات المسجلة في جانب الكرخ اليوم قد يتجاوز المئة حالة بينهم كبار سن وأطباء وممرضون، مبدياً خشيته من أن تكون "الفرصة العظيمة" التي مُنحت للعراق "قد انتهت".

وقال الحجامي في منشور على صفحته بموقع (فيس بوك)، "اسمحوا لي أن أعلمكم من اليوم وصاعداً سوف لا أنشر عناوين الإصابات المسجلة في جانب الكرخ، أولاً لكثرتها وثانياً لعدم وجود جدوى من النشر لكون الإصابات انتشرت في كل مدن الكرخ وقراها وأريافها بدون استثناء".

وأضاف الحجامي، أن "التقارير التي تصلني اليوم تباعاً تؤكد أن عدد الإصابات المسجلة اليوم قد يتجاوز المئة بينها عدد كبير من كبار السن والأطباء والممرضين والإداريين، متابعاً "لقد اتبعنا كل الطرق والوسائل الممكنة في النصح وحذرنا وحذرنا وحذرنا ولا من مجيب".

ومضى الحجامي إلى القول: "لقد منحنا الله فرصة عظيمة لم يمنحها لدولة أخرى غير العراق فلم يكن منّا الاّ أن أعرضنا عنها واني اكثر ما أخشاه أن تكون هذه الفرصة قد انتهت وعلينا من اليوم أن نتوقع أياماً صعبة".

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