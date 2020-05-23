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الديوانية تقرر تشديد الحظر واغلاق مداخل المحافظة والسيطرات الخارجية


قررت خلية الازمة في محافظة الديوانية، السبت، تشديد الحظر واغلاق مداخل المحافظة والسيطرات الخارجية.

وذكرت الخلية في بيان، انها "عقدت، اليوم، اجتماعها الدوري الأسبوعي لمتابعة تطور الاحداث حول وباء كورونا المستجد وإجراءات الوقاية خلال عيد الفطر المبارك وأصدرت عدة قرارات".

وأضافت أنه "من ضمن القرارات تشديد الحظر التام والشامل لأربعة وعشرين ساعة قبل أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى يوم الجمعة القادم ٢٩ أيار ٢٠٢٠، وإغلاق تام لمداخل المحافظة والسيطرات الخارجية والطرق النيسمية لمنع مرور الافراد او العجلات".

واوضحت الخلية، أنه "تقرر إغلاق المساجد والحسينيات وعدم السماح بإقامة صلاة العيد جماعة حفاظا على سلامة وحياة المواطنين، فضلاً عن إغلاق المحال التجارية كافة بدأ من اليوم السبت".

وأشارت إلى أنه "تقرر التشديد على إغلاق الكافيهات والمقاهي في الاقضية والنواحي بالكامل، وحث زعماء العشائر على اصدار بيان بعدم استقبال المهنئين خلال العيد خشية من التجمعات، فضلاً عن استمرار أخذ العينات العشوائية داخل المحافظة، بالإضافة إلى استمرار جامعة القادسية بتقديم المقترحات والنصائح من خلال اللجنة المشكلة الخاصة بها للقضاء على موضوع كورونا".

وتابعت الخلية، أن "فريق في كلية العلوم بجامعة القادسية، تمكن من تصنيع الوسط الناقل VTM، الخاص بفحص جائحة كورونا، بموجب بروتوكول منظمة الصحة العالمية، و التأكيد على أهمية دور الاعلام وتكثيف النشر والتوعية لموضوع كورونا".

ودعت خلية الأزمة، المواطنين، الى "أخذ الحيطة والحذر والالتزام بمقرراتها".

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