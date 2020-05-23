الصحة تعلن تسجيل 308 اصابات جديدة بفايروس كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 308 اصابات جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما اكدت تماثل ٥٣ حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( ٦٣٥٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٨٢١٨٢)".

واضافت ان " مختبرات الوزارة سجلت لهذا اليوم (٣٠٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٧٩

بغداد/ الكرخ: ٩٤

مدينة الطب: ١

البصرة: ٦

النجف: ١

السليمانية: ٧

اربيل: ١

دهوك: ١

ديالى: ٣

كربلاء: ٣

المثنى: ٥

واسط: ٦

صلاح الدين: ١

واوضحت ان "حالات الشفاء بلغت ٥٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٧

بغداد / الكرخ: ٢٥

البصرة: ١٤

بابل: ١

ديالى: ٦

واشارت الوزارة الى ان " الوفيات بلغت خمس حالات موزعة كالتالي:

٣ حالات في بغداد/ الرصافة

حالتين في مدينة الطب

واكدت ان "مجموع الإصابات بلغ ٤٢٧٢، ومجموع حالات الشفاء ٢٥٨٥، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ١٥٣٥، ومجموع الوفيات ١٥٢".