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النائب فاضل الفتلاوي : تسجيل بن علوي خطير وعلى الحكومة التحاور مع السعودية بشأنه


طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي السبت , حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح حوار جاد مع السعودية بشأن التسجيل المسرب لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والذي يكشف فيه عن ارسال السعودية 4000 إرهابي للقتال في العراق.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي , ان “ما تناوله التسجيل المسرب لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والقذافي والذي يكشف فيه عن وجود 4000 إرهابي سعودي في العراق امر خطير ويؤكد ضلوع السلطات السعودية بارسال الارهابيين من مواطنيها الى العراق لغرض تدمير العراق ارضا وشعبا”.

وأضاف أن “التسجيل لم يشكل لنا صدمة بل نحن فعلا واجهنا هذا العدد واضعافه من الإرهابيين السعودين خلال حربنا مع داعش والقاعدة عبر اكثر من 17 عاما” , مطالبا الحكومة بـ”فتح حوار جاد مع السعودية بشان على التسجيل المسرب”.

وكان بن علوي كشف في تسجيل مسرب خلال حديث مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي نشر، امس الجمعة، أن السعوديين ابلغوه بوجود 4000 إرهابي سعودي يقاتلون في العراق.

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النائب فاضل الفتلاوي : تسجيل بن علوي خطير وعلى الحكومة التحاور مع السعودية بشأنه
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