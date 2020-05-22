صحة الرصافة تبين المناطق التي شهدت اصابات بكورونا اليوم

اعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، عن تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد 9 منها بمدينة الصدر مبينا ان العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 980 اصابة.

وقال الساعدي في بيان ان "صحة الرصافة سجلت 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة بواقع 9 اصابات ب‍مدينة الصدر ضمن المحلات 551، 524، 516، 538، وقطاعات 9 و1 و31".

واضاف ان "الاصابات المتبقية سجلت بواقع 5 اصابات في البلديات محلة 744 و 742 و 734 ومضمار العابد والزراعية واصابتين في حي اور محلة 341 و345 واصابتين من الكرخ من الدورة محلة 840 والشرطة الرابعة واصابة في المعامل الباوية"،

لافتا الى انه "تم تسجيل اصابة في العبيدي محلة 756 واصابة في سبع قصور شارع ابو علي واصابة في حي البساتين محلة 345 واصابة في الشعب محلة 317 واصابة في شارع النضال محلة 101 واصابة في حي الغدير محلة 704 واصابة في الجادرية قرب جسر الطابقين".