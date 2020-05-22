بالصور.. اعلام الكيان الصهيوني على شوارع بغداد

نشرت لقطات تظهر اعلام الكيان الصهيوني الغاشم وقد رسمت على شوارع العاصمة العراقية بغداد، بهدف المشي عليها من قبل المارة، وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي.

واظهرت اللقطات طرق منطقة شارع فلسطين في بغداد، وهي خالية من اية مسيرات سنوية تشهدها في مثل هذا اليوم، بسبب اجراءات منع تفشي الفيروس، بينما خطت على تلك الشوارع اعلام اسرائيل، ليمر عليها بعض الاهالي بعجلاتهم ودراجاتهم النارية ومشيا على الاقدام،

ومنعت اجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا مسيرات سنوية تشهدها شوارع بغداد لإحياء ذكرى يوم القدس العالمي في الجمعة الاخيرة من كل رمضان، والذي دعا اليه مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام الخميني قدس سره