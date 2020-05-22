اية الله السيد المدرسي: العراق بحاجة إلى رؤيةٍ شاملةٍ تُسعف الأجهزة التنفيذية للنهوض بالبلد

دعا اية الله سماحة السيد محمد تقي المدرسي، الجمعة، إلى توحيد الجهود المبذولة وتوجيهها، وذلك بوجود خطة واضحة ومتكاملة للنهوض بالبلد تبدأ بالتربية والتعليم، والتعليم العالي، وتمر بخطةٍ اقتصادية قائمة على الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، وتنتهي بخطط تنموية ودفاعية.

وقال سماحته في بيان إنّه "من الصعب قيام شخصٍ واحد ببلورة مثل هذه الرؤية المتكاملة"، داعياً إلى "الانتفاع بخبرات وعقول وكفاءات البلد، واستثمار الحرية والديمقراطية والمقبولية العالمية والعلاقات الإيجابية للبلد مع دول العالم، في هذا السبيل".

وأضاف : "لم ينتفع العراق من الديكتاتورية، ولو اساء اليوم استغلال الحرية والديمقراطية بالفساد أو الصراعات الحزبية، فسوف لن ينتفع من الديمقراطية أيضاً".

وجدّد سماحته دعوته إلى "تأسيس مجلسٍ للحكماء، يضم الكفاءات العراقية من أكاديميين وموظفين كبار وعلماء الدين وشيوخ العشائر، بهدف وضع استراتيجية عامة للنهوض بالبلد إعتماداً على الحكمة، ولإسعاف المؤسسات التنفيذية في الحكومة بالرؤية العامة، لتقوم بدورها في رسم سبل تنفيذ هذه الرؤى الشمولية"، مبيّنا أن "الكثير من دول العالم تمتلك مجالس عليا لا تهتم بالأمور التنفيذية، بل تهدف إعطاء الرؤية لمن يتصدّى للشؤون التنفيذية".

وأكّد على "ضرورة أن يكون المتصدي لرسم الخطط العامة ذا قلبٍ واسع، يسع العراق كله بكل أطيافه وأقاليمه، ويرسم الخطط في جميع الإتجاهات، من دون الإكتفاء بجانبٍ دون آخر، ويتجاوز كل المحسوبيات الضيّقة، مستفيداً من كل طاقات البلد في سبيل النهوض به".