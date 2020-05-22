النجف: استمرار غلق المناطق الخضراء والمسابح والمقاهي حتى اشعار اخر

أفادت خلية الأزمة في النجف، الجمعة، بأن صحة المحافظة رفعت تقريراً بعدم امكانية فتح المناطق الخضراء والمسابح والمقاهي في الوقت الحاضر.

وقالت في بيان إن قسم الصحة العامة التابع لدائرة صحة النجف رفع تقريره الى رئيس خلية الأزمة وأكد خلاله عدم امكانية فتح المناطق الخضراء والمسابح والكوفي شوبات في الوقت الحاضر.

وأرجعت سبب التوصية الى "تسجيل اصابات جديدة في بعض مناطق المحافظة"، مشددة على "بقاء قرار الغلق للاماكن اعلاه حتى اشعار".