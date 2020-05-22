مقتل خمسة "ارهابيين" بعملية أمنية في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن مقتل خمسة "ارهابيين" بعملية أمنية بمنطقتي ام تليل ومطيبية في صلاح الدين.

وقالت الخلية ببيان ، إن "قوة من فوج مغاوير الفرقة الثامنة التابع الى لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين ترصد عجلة تحمل عناصر ارهابية في منطقة ام تليل – مطيبيجة، وعند تقربهم تم معالجتهم بصاروخ حراري".

وأضاف، أن الصاروخ "ادى الى قتل أربعة عناصر إرهابية وإحراق العجلة وتم إخبار القوة بوجود احد العناصر الإرهابية من جهة منطقة العيث يحمل رمانة هجومية تم ملاحقته وإطلاق النار عليه وقتله".