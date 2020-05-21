الامن الوطني يعلن اعتقال عصابة تزوير الاوراق الثبوتية للعجلات المهربة في البصرة

اعلن جهاز الامن الوطني، الخميس، عن اعتقال عصابة متخصصة بتزوير الاوراق الثبوتية للعجلات المهربة في البصرة.

وقال الجهاز في بيان إن "قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة افراد ضمن عصابة مختصة في تزوير اللوحات المرورية والاوراق الثبوتية للعجلات المهربة الى داخل العراق".

واضافت أن "علاوة على تزوير وكالات السيارات الشمالية، اذ ضبط بحوزتهم ختم تابع الى احدى الدوائر العدلية في اقليم كردستان، فضلا عن لوحات ووثائق تسجيل المركبات ووكالات مزورة".