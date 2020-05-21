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مكافحة الإرهاب: إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في ما يسمى ولاية الجنوب


أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، إلقاء القبض على خمسة من عناصر تنظيم "داعش"الارهابي كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابي في ما يسمى بـ"ولاية الجنوب".

وقال الجهاز في بيان ، إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب بعمليات نوعية استباقية تستهدف بقايا فلول داعش الإرهابية والتي تحاول استهداف أمن المواطنين العُزل في شهر رمضان المُبارك".

وأوضح، أن "وحداته الاستخبارية والعملياتية نفذت عملية تفكيك شبكة إرهابية مؤلفة من 5 ارهابيين متهمة بتنفيذ عمليات إرهابية، والتي كانت تُخطط لشن عملية إرهابية في ما يُسمى بولاية الجنوب، حيث تمت مصادرة عدد من الصواريخ المُخصصة لتنفيد عمليات إرهابية خلال الأيام المقبلة".

وفي سياق منفصل، أشار الجهاز إلى أن "وحداته نفذت عملية نوعية تم من خلالها إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المُتخفين في قرية كنعوص ضمن مُحافظة صلاح الدين".

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مكافحة الإرهاب: إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في ما يسمى ولاية الجنوب
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