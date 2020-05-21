التربية تنفي وجود وثائق مزورة تعود للنائب زياد الجنابي

ردت وزارة التربية، اليوم الخميس، على انباء افادت بوجود وثائق مسربة لعضو البرلمان النائب زياد طارق وقالت الوزارة في بيان، ان المعلومات التي وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة حول وجود وثائق مزورة مدعى صدورها للنائب زياد طارق عبد الله ، حيث وبعد الاستعلام من المديرية العامة لتربية محافظة بغداد الكرخ الاولى ، تبين ان الوثائق المنسوبة الى السيد النائب صحيحة وخالية من التلاعب .

وأوضحت الوزارة في بيان لها انه بموجب اللجنة المشكلة من قبل المديرية ذاتها وكتاب المديرية العامة للتقويم والامتحانات ، فضلا عن تأكيد كتاب المفتش العام تبين صحة وثائق النائب .