أسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من 37 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع انخفاض مخزونات النفط الأمريكي وزيادة الطلب، فيما اقترب برنت من 37 دولاراً.

وارتفع النفط للجلسة الخامسة على التوالي بعد ان أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار مزيج برنت بحر الشمال الى 36.51 دولاراً بزيادة بلغت 2.04%، فيما ارتفعت أسعار الخام الأمريكي الى 34.17 دولاراً بزيادة بلغت 2.06%.

ومما يقيد مكاسب النفط استمرار القلق حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، وخصوصا في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم.

وقال محمد باركيندو ، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في وقت سابق إن التوقعات للنصف الثاني تبدو أكثر تشجيعا مع تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب.