نائب عن بابل: لاتوجد سجون سرية بجرف النصر وسأستقيل اذا مُنعت من دخول الناحية

جدد النائب عن محافظة بابل صادق مدلول السلطاني، الخميس، نفيه وجود سجون سرية في ناحية جرف النصر شمالي المحافظة، مؤكدا أنه مستعد للاستقالة اذا منُع من دخول الناحية.

وقال السلطاني في حوار متلفز إنه “لا توجد سجون سرية في ناحية جرف النصر شمالي بابل”، مؤكدا أنه “مستعد لدخول ناحية جرف النصر واذا منعت من دخولها ساستقيل”.

وأضاف، أن “الأوضاع الامنية في ناحية جرف النصر غير مستقرة حتى قبل سقوطها”، لافتا إلى أنه “تم توفير سكن بديل لأهالي الجرف بعد نقلهم”.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الحشد الشعبي تمكنت منذ بداية شهر أيار الحالي من احباط 6 تعرضات وهجمات لفلول “ داعش” الاجرامي على ناحية جرف النصر شمالي بابل.