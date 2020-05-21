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توقعات بزيادة الحظر المناطقي والصحة العالمية: الحرارة غير قادرة القضاء على كورونا


كشفت منظمة الصحة العالمية في العراق، عن تفاصيل الإجراءات الصحية المتخذة في الحظر المناطقي.

وقال ممثل المنظمة العالمية في العراق أدهم اسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "منظمة الصحة العالمية في العراق اقترحت على وزارة الصحة والبيئة فرض الحظر المناطقي"، مبينا أن "نتائج الحظر المناطقي ستتضح خلال يومين أو ثلاثة أيام، من خلال معرفة مدى التزام المواطنين والجهات المعنية".

وأضاف، أن "الفرق الصحية دخلت أمس الأربعاء إلى المناطق المعزولة وأجرت مسوحات وأرسلتها إلى المختبرات الخاصة بوزارة الصحة"، مرجحا "ظهور نتائج الفحوصات اليوم الخميس".

وأوضح، أن "عملية المسح تجري عن طريق فرق جوالة تحدد المناطق التي ستجرى عليها المسح بناء على معلومات متوفرة لاسيما أماكن المصابين والملامسين، ويتم تحديد الأشخاص المشتبه بهم لإجراء الفحص".

ونصح اسماعيل، مرضى القلب والسرطان لاسيما كبار السن، وكذلك الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، بإجراء التحليلات اللازمة والفحص المختبري، مؤكدا أن "أي شخص تعرض عليه علامات المرض أو ملامس أو مخالط لمريض سيتم حجره لمدة 24 ساعة لحين ظهور نتائج الفحص".

وتابع، "نحتاج إلى 14 يوما لمعرفة نتائج هذه المسوحات وطريقة تنفيذها"، مرجحا "زيادة عدد المناطق في الحظر المناطقي، لاسيما أن هناك زيادة في أعداد الإصابات".

ولفت إلى أن "الحرارة أثبتت عدم قدرتها من القضاء على الفيروس، بعدما كان الكثير من الناس تنتظر حرارة الصيف لانتهاء الأزمة، إلا أنها لم تكن مؤثرة، مما زاد عدد الإصابات"، داعيا "المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بلبس الكمامات والكفوف والابتعاد عن الازدحامات والتجمعات والمناسبات الدينية والأفراح".

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توقعات بزيادة الحظر المناطقي والصحة العالمية: الحرارة غير قادرة القضاء على كورونا
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