روحاني: إيران ستبقى دوما الى جانب العراق

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، أن إيران كبلد شقيق وصديق وجار للعراق كانت وستظل الى جانبه دوما.

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم، “لقد عانى الشعب العراقي من مصاعب ومشاكل بسبب ظروف الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة الى ان تم التوصل الى اتفاق بين مختلف الفئات والمكونات من الشيعة والسنة والاكراد، والذي بناء عليه تبلورت الحكومة الجديدة”.

واضاف، “نحن كبلد شقيق وصديق وجار للعراق كنا وسنظل دوما الى جانبه”.

واشار الرئيس روحاني في جانب اخر من حديثه الى حل المشكلة بين اشرف غني وعبدالله عبدالله، مبينا انه “اثر الخلافات التي كانت قائمة في افغانستان، تم التوصل الى اتفاق وتفاهم نامل بان يؤدي الى الامن والاستقرار فيها”.