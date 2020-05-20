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النائب المستقل باسم خشان : الكتل السياسية جادة بعزل الحلبوسي


اعتبر النائب المستقل باسم خشان خزعل ، الأربعاء، قيام أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع نيابية لعزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بأنها خطوة جادة، فيما بين أن الحلبوسي مات سياسيا بعد سحب تحالف سائرون دعمه منه.

وقال خزعل في تصريح صحفي، إن “معظم الكتل السياسية داخل مجلس النواب غير مقتنعة بأداء الحلبوسي ومن بينها القوى السنية أيضا”، لافتا إلى إن “قضية عزل الحلبوسي طرحت سابقا لكن إعادة طرحها يشير الى وجود نية وجدية حقيقية في عزله”.

وأضاف أن “جميع التواقيع النيابية لعزل الحلبوسي وتبني تحالف سائرون لذلك يعد خطوة نحو تغييره خلال الفصل التشريعي الحالي”، مبينا أن “الحلبوسي مات سياسيا وخسر اغلب الإطراف بعد تدخله بتشكيل الحكومة”.

وكان القيادي في تحالف سائرون النائب جواد الموسوي كشف في تصريح لـ/المعلومة/، اليوم الأربعاء، عن جمع تواقيع اكثر من ١٣٠ نائبا يرغبون بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

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النائب المستقل باسم خشان : الكتل السياسية جادة بعزل الحلبوسي
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