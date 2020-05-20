الأخبار

جهاز المخابرات يعلن اعتقال الارهابي قرداش المرشح لخلافة المجرم المقبور ابو بكر البغدادي


اعلن جهاز المخابرات، الاربعاء، عن اعتقال المرشح لخلافة زعيم "داعش"الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي.

ونقلت وسائل اعلامية حكومية عن الجهاز قوله انه "تم اليوم القاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي".

واضاف ان "ذلك جاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة".

يذكر ان قرداش كان احد المرشحين لخلافة زعيم تنظيم داعش الارهابي المقبور أبو بكر البغدادي الذي قتل على يد القوات الأمريكية في غارة أمريكية بمدينة إدلب السورية.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جهاز المخابرات يعلن اعتقال الارهابي قرداش المرشح لخلافة المجرم المقبور ابو بكر البغدادي
الحشد الشعبي يلاحق فلول “داعش” الارهابي غرب سامراء
تربية كربلاء: 447 موظف إداري وتربوي أحيل للتقاعد في العام 2019
الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ثلاثة "ارهابيين" غربي الانبار
النائب همام التميمي : سنرفض اي قرار يخص عودة البيشمركة والاسايش الى خانقين
الحشد يعلن قتل خمسة "دواعش" في الانبار
وزير التعليم يُنهي تكليف رئيس جامعة واسط..
جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يكشف عن عمليات نوعية مرتقبة ضد داعش الارهابي
نائب محافظ النجف يصدر بيانا بشأن ضبط نقص كبير في الحنطة
التربية تصدر تعليمات خاصة لدخول الامتحانات للصفوف المنتهية وتحدد المشمولين بها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك