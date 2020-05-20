جهاز المخابرات يعلن اعتقال الارهابي قرداش المرشح لخلافة المجرم المقبور ابو بكر البغدادي

اعلن جهاز المخابرات، الاربعاء، عن اعتقال المرشح لخلافة زعيم "داعش"الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي.

ونقلت وسائل اعلامية حكومية عن الجهاز قوله انه "تم اليوم القاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي".

واضاف ان "ذلك جاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة".

يذكر ان قرداش كان احد المرشحين لخلافة زعيم تنظيم داعش الارهابي المقبور أبو بكر البغدادي الذي قتل على يد القوات الأمريكية في غارة أمريكية بمدينة إدلب السورية.