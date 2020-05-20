تربية كربلاء: 447 موظف إداري وتربوي أحيل للتقاعد في العام 2019

اعلنت مديرية التربية في كربلاء ان عدد المحالين للتقاعد في العام 2019 بلغ 447 بين موظف ومدرس ومعلم.

وقال رئيس قسم الموارد البشرية في المديرية عباس طه في حديث صحفي ان “كوادر المديرية انجزت معاملات 447 موظفا محال على التقاعد في العام 2019 موزعين بين 131 موظف، و114 مدرس، و202 معلم”.

واضاف طه ان “العمل جاري على لتسليم الصكوك الخاصة بالمكافأة التقاعدية وانجاز المعاملات للمحالين للتقاعد من الاشهر الخمسة الماضية من عام 2020”.