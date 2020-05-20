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النائب همام التميمي : سنرفض اي قرار يخص عودة البيشمركة والاسايش الى خانقين


اكد النائب همام التميمي، الاربعاء، بان عودة البشمركة او الاسايش الى خانقين قرار حصري للحكومة المركزية، مبينا ان اهالي المحافظة ونوابها سيرفضون عودة هذه القوات الى ديالى.

وقال التميمي في حديث صحفي ان” عودة البشمركة او الاسايش الى خانقين قرار حصري للحكومة المركزية وليس  المحلية لكن عودتهم لن نوافق عليها باعتبارهاجزء من ديالى”.

واضاف التميمي،ان” البشمركة والاسايش لديها نشاط امني ضمن حدود خانقين وهناك مقرات لهم مؤكدا بان القضاء جزء من حدود ديالى ومواطنيه عراقيون يمثلون كل المكونات لافتا الى اجتماعات وفد من ديالى يرافقه نواب في بغداد قبل يومين مع رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والدفاع كان لبحث امن ديالى ككل وخانقين وسبل تعزيز الامن والاستقرار ودرء مخاطر الارهاب”

وكانت القوات الاتحادية فرضت سيطرتها على خانقين بالكامل بعد 2017 وهي تمثل خليط سكاني من كل المكونات وتعتبر من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور. 

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