الحشد يعلن قتل خمسة "دواعش" في الانبار

أعلن آمر اللواء 27 بالحشد الشعبي يوسف علي حافظ، الأربعاء، عن تنفيذ أربع عمليات استباقية في اقل من شهر لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي وقطع خطوط إمداده في محافظة الانبار، مؤكدا مقتل خمسة “دواعش” خلال العمليات التي قام بها اللواء.

ونقل إعلام الحشد في بيان عن حافظ قوله، إن “عمليات اللواء مستمرة بهدف قطع خطوط امداد الدواعش في جزيرة الانبار والكرمة”، مشيرا إلى أن “اللواء 27 نفذ أربع عمليات خلال اقل من شهر لملاحقة فلول داعش الارهابي

وأضاف أن “العمليات العسكرية اسفرت عن قتل خمسة دواعش وإلقاء القبض على عدد آخر منهم”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي مستمر بنفس الهمة العالية في مقاتلة الإرهاب”.