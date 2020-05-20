الحشد يعلن قتل خمسة "دواعش" في الانبار

أعلن آمر اللواء 27 بالحشد الشعبي يوسف علي حافظ، الأربعاء، عن تنفيذ أربع عمليات استباقية في اقل من شهر لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي وقطع خطوط إمداده في محافظة الانبار، مؤكدا مقتل خمسة “دواعش” خلال العمليات التي قام بها اللواء.
ونقل إعلام الحشد في بيان عن حافظ قوله، إن “عمليات اللواء مستمرة بهدف قطع خطوط امداد الدواعش في جزيرة الانبار والكرمة”، مشيرا إلى أن “اللواء 27 نفذ أربع عمليات خلال اقل من شهر لملاحقة فلول داعش الارهابي
وأضاف أن “العمليات العسكرية اسفرت عن قتل خمسة دواعش وإلقاء القبض على عدد آخر منهم”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي مستمر بنفس الهمة العالية في مقاتلة الإرهاب”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha