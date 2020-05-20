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جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يكشف عن عمليات نوعية مرتقبة ضد داعش الارهابي


كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأربعاء، عن أهداف نوعية مرتقبة سيقوم بها ضد بقايا عصابات داعش.

وقال رئيس الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، إن جهاز مكافحة الإرهاب سيقوم بعمليات نوعية بالتنسيق مع العمليات المشتركة لملاحقة بقايا داعش الارهابي

وأضاف أن العمليات النوعية التي سيقوم الجهاز بتنفيذها مخطط لها مسبقاً وفقاً لمعلومات استخبارية، مؤكداً استمرار العمليات حتى القضاء على بقايا التنظيم.

في غضون ذلك، انطلقت ألوية الحشد الشعبي المتمثلة بالكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع اللواء 41 و42 و43، فجر اليوم، بعمليات ثأر الصائمين بمرحلتها السادسة، وتم الإنطلاق من ثلاثة محاور لتطهير جنوب صلاح الدين باتجاه غرب المحافظة.

فيما أعلن المتحدث باسم عمليات "أسود الجزيرة" اللواء تحسين الخفاجي، أنها تمتد من الحدود الدولية وصولاً إلى طريقِ بيجي - حديثة، لتأمين المناطق الصحراوية، وهي ترمي إلى مواصلة الضغط على فلول "داعش"، وقطع خطوط الإمداد ومطاردة الخلايا النائمة.

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جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يكشف عن عمليات نوعية مرتقبة ضد داعش الارهابي
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