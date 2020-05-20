التربية تصدر تعليمات خاصة لدخول الامتحانات للصفوف المنتهية وتحدد المشمولين بها

اصدرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تعليمات خاصة بدخول الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية، فيما حددت الطلبة المشمولين بها.

وقالت الوزارة في بيان إن "الدخول الشامل لطلبة (الصفين السادس الاعدادي بفروعه كافة والصف الثالث متوسط/ المنتظمين بالدوام فقط) باستثناء الطلبة الخارجيين سيكون للأسماء المرفوعة الى مراكز الفحص منذ بداية العام الدراسي".

واشترطت الوزارة أن "يكون الطالب قد ادى امتحانات نصف السنة بعضها أو جميعها على ان تقوم اللجنة الامتحانية في كل مدرسة وباشراف المشرف المتابع والاداري بتحديد الطلبة المشمولين بالدخول الشامل اذ يتحملون المسؤولية كاملة في حال رفع اسماء الطلبة غير المشمولين بالامتحان".

وسبق أن حددت وزارة التربية، بدء الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية اعتبارا من 13/7/2020، اما الامتحانات الخاصة بالمرحلة المتوسطة فقررت ان تبدأ يوم 12/7/2020، فيما ستبدأ الامتحانات للمرحلة الاعدادية اعتباراً من 9/8/2020.