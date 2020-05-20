خلية الازمة في النجف تقرر غلق المحافظة بصورة تامة بالحواجز الكونكريتية

خلية الازمة في النجف تقرر غلق المحافظقررت خلية الأزمة في محافظة النجف، الأربعاء، غلق المحافظة بصورة تامة بالحواجز الكونكريتية. ة بصورة تامة بالحواجز الكونكريتية

وذكرت الخلية في بيان انها "تم خلال اجتماع للخلية عقد اليوم، برئاسة محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري رئيس خلية الازمة وحضور مدراء الدوائر الممثلة فيها، اتخاذ عدة قرارات منها غلق المحافظة بصورة تامة بالصبات الكونكريتية، والاعتذار التام من الزائرين في عيد الفطر المبارك كون النجف الاشرف ستغلق بشكل محصن".

ودعت الخلية، التربية إلى "الاستعداد التام لاجراء الامتحانات للمراحل الغير المنتهية للمواد المتبقية وباقي المراحل الاخرى ابتداءً من الشهر السادس على ان تقوم التربية بتخصيص ١٠ طلاب لكل قاعة فقط والتشديد على ارتداء الكفوف والكمامات والتعفير المستمر للقاعات، وغلق المقبرة غلق تام ومحصن ايام العيد ما عدا الجنائز حصراً".

وأكدت أن "حظر التجوال سيكون خلال الايام اعلاه لغاية الساعة ١٠ مساءً بدلا من الساعة الثامنة مساءً ويرجع لغاية الساعة الثامنة مساءا اعتبارا من اول ايام عيد الفطر المبارك وحسب الموقف الوبائي".

وبينت الخلية، أنه "تم توجيه دائرة الصحة العامة لاعطائنا تقرير صحي مفصل عن عمل بعض المقاهي في الحدائق والأماكن الخضراء العامة المفتوحة فقط بامكانية السماح لها بممارسة عملها وننتظر التقرير الصحي حول ذلك ولن يسمح بفتح المناطق المغلقة مطلقاً".

وأكدت أنه "تم التوجيه لبلدية النجف الأشرف والبلديات ايقاف استيفاء الايجارات لاملاك البلدية في الوقت الراهن من اجل دعم المواطن في هذه الظروف العصيبة وللاشهر التي حصل فيها حظر التجوال، وفتح المسابح وفق المحددات الصحية وبالاوقات التي وضعت من قبل خلية الأزمة ودائرة صحة النجف الأشرف".

وأشارت الخلية، إلى أنه "تقرر توجيه مديرية الدفاع المدني ودائرة صحة النجف الاشرف بتكثيف حملات التعفير والتعقيم طوال الوقت للاماكن والأحياء والشوارع العامة، والتوجيه لجميع موظفي الدوائر في المحافظة ارتداء الكمامات والكفوف اثناء الدوام الرسمي".