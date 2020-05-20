الداخلية تنفي رفض وزيرها استقبال نائب ومدير مكافحة الارهاب في الانبار

نفت وزارة الداخلية، الاربعاء، رفض وزيرها عثمان الغانمي استقبال نائب ومدير مكافحة الإرهاب في الأنبار.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام اللواء سعد معن في تصريح صحافي ان "هذه المعلومة غير دقيقة (وزير الداخلية يرفض استقبال النائب عبدالله الخربيط ومعه عميد رايد الفارس مدير مكافحة ارهاب الانبار)".

وأضاف، "لم يكون هناك زيارة الى الاخ الخربيط او السيد العميد الى وزارة الداخلية ولم يكن هناك اي موقف من الوزير".

يشار الى أن مصادر افادت بان وزير الداخلية عثمان الغانمي رفض استقبال النائب عبدالله الخربيط ومعه عميد رايد الفارس مدير مكافحة ارهاب الانبار.