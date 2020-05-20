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نائب يدعو لمحاسبة قادة امنيين بقرية في ديالى وتعزيز القطعات فيها لهذا السبب


دعا عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية امجد العقابي، الأربعاء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لمحاسبة القادة الامنيين "المتهاونين" بأداء واجباتهم، وتعزيز القطعات الامنية في قرية "جواد البشو" بديالى، مبيناً أن "داعش" الارهابي فجّر أبراج نقل الطاقة بتلك القرية ما تسبب بانخفاض ساعات التجهيز للكهرباء الى مناطق شرقي العاصمة بنسبة ساعة تجهيز مقابل 11 ساعة قطع.

وقال العقابي في حديث صحفي، إن "قيادة لواء 19 التابع إلى الفرقة الخامسة جيش عراقي، والمسؤول عن قاطع قرية جواد البشو بمحافظة ديالى ورغم الوضع الأمني الاستثنائي بعد الخروق الأخيرة من قبل زمر داعش وخاصة بمحافظة ديالى، فانهم لم يكونوا على قدر المسؤولية ومسك الأرض بالشكل الصحيح او الالتزام باجراءات الحيطة والحذر بشكل كامل".

وأضاف، أن "هذا التهاون تسبب بتسلل زمر داعش الارهابية وتفجير ابراج نقل الطاقة في تلك المناطق التي تجهز الطاقة الكهربائية الى مناطق شرقي العاصمة ما تسبب بتقليل ساعات التجهيز للطاقة الكهربائية الى ساعة تجهيز يقابلها قطع 11 ساعة".

وأشار إلى أن "التهاون معناه استمرار الخروق والتي ربما تؤدي الى زيادة سفك الدماء ومعاناة المواطنين الابرياء، ما يستوجب وقفة سريعة وجادة من القيادات العليا الامنية وخاصة القائد العام للقوات المسلحة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار تلك الخروقات".

وشدد العقابي، على "ضرورة محاسبة القادة الامنيين المسؤولين عن قاطع العمليات في تلك المناطق التي حصلت فيها الخروق وخاصة قرية جواد البشو وتعزيز القطعات الامنية فيها قوات اضافية لمسك الارض وضمان عدم تكرار تلك الخروقات".

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نائب يدعو لمحاسبة قادة امنيين بقرية في ديالى وتعزيز القطعات فيها لهذا السبب
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