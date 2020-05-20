الكهرباء تبين أسباب تراجع ساعات التجهيز بالطاقة

أصدرت وزارة الكهرباء، الأربعاء، بياناً تناولت فيه الأسباب التي أدت إلى تراجع ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية في البلاد، من بينها ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في بيان إن "الوزارة تعتذر للمواطنين عن قلة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة احد أسباب تراجع ساعات التجهيز".

وأشار العبادي، إلى أن "هناك عدم اكتمال الصيانات الدورية والاضطرارية لعدد من الوحدات التوليدية، بسبب انعدام الموازنات والنفقات التشغيلية اللازمة لإدامة زخم عمل هذه الوحدات التوليدية والتي كان يفترض ان تكون جاهزة لإدخالها العمل في فصل الصيف".

وأضاف، أن "الهجمات الممنهجة لاستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية أيضاً أثرت على ساعات التجهيز"، مؤكداً أن "خط منصورية //ديالى تعرض الى التفجير الاثنين الماضي، كما تعرض خط امين/شرق بغداد ٤٠٠kv امس الثلاثاء لعمل تخريبي أدى إلى خروجه عن العمل وفقدان المنظومة الوطنية لـ ٧٠٠ميغا واط".

وتابع العبادي، أن "أغلب المشاريع الاستثمارية وتأهيل شبكات النقل والتوزيع متوقفة، بسبب عدم تزويد الوزارة بأي منح او قروض او موازنات لمواكبة الطلب وسد الحاجة"، مبيناً أن "الوزارة لم تتسلم ديناراً واحداً لمواجهة الطلب وخدمة المواطنين في ظل تلكؤ دفع أجور الجباية وتداعيات ازمة كورونا".