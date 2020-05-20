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الصحة تتوقع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا وتتحدث عن "أمر مقلق"


توقعت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفايروس كورونا بسبب وجود حالات إصابات "مخفية تأخر العثور عليها"، معتبرةً أن الحظر المناطقي "السبيل الوحيد" لإنقاذ المواطنين من الوباء.

وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض الحلفي في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن الوزارة سترفع عدد الفحوصات يومياً، خلال فترة الحظر المناطقي "حيث تم توزيع اكثر من 50 ألف فحص، ونتوقع ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بسبب وجود إصابات مخفية تأخر العثور عليها ومستمرة بالاختلاط ونقل العدوى بين المواطنين وكانت السبب في ارتفاع اعداد المصابين وهذا أمر مقلق للغاية".

وأضاف الحلفي، أن "التوجه إلى خطة الحظر المناطقي يمثل السبيل الوحيد لإنقاذ المواطنين من وباء كورونا، وأن الحظر المناطقي لن ينجح الا بتعاون القوات الأمنية ووجهاء المناطق المشمولة بالحظر والأهالي أيضاً"،

متابعاً أن "زيادة عدد الاصابات يوميا تسبب صعوبة في سيطرة المؤسسات الصحية عليها ما يؤدي الى ارتفاع معدلات الوفيات التي لا تزيد على 7.3 بالمئة بالوقت الحالي".

يشار إلى أن الحظر المناطقي في مناطق الشعلة والحبيبية ومدينة الصدر والكمالية والحرية والعامرية، دخل حيز التنفيذ، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

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الصحة تتوقع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا وتتحدث عن "أمر مقلق"
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