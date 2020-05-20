مجلس القضاء الاعلى يصدر مذكرة اعتقال بحق ’زعيم عصابة’ في بغداد..

اعلن مجلس القضاء الاعلى، عن اصدار المحكمة المركزية أمراً بالقبض على المتهم ميثم العكيلي، وتشكيل فريق عمل لغرض متابعة أوامر القبض الصادرة بحقه مع افراد العصابة التي يترأسها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن "المدعو ميثم العكيلي يترأس عصابة خارجة عن القانون في ناحية الوحدة التابعة لقضاء المدائن مارست أعمال خطف وابتزاز بحق المواطنين، اضافة الى هيمنتها على المقاولات المتعلقة بالشركات الصينية التي تتخذ من ناحية الوحدة مقراً لها حيث قامت العصابة بإبتزاز اصحاب الشركات والمقاولين ومن ضمنهم الشركة المذكورة".

وأضاف البيان أنه في ”28 /4 /2020 صدرت أوامر للقطعات الأمنية الماسكة لمنطقة حي الوحدة للقبض على العصابة المذكورة بعد تعرض اثنين من العاملين مع احدى الشركات المتعاقدة مع الشركة الصينية لعملية اختطاف مع الياتهم من قبل العصابة المذكورة داهمت على اثرها قوة تابعة للشرطة الاتحادية المزرعة العائدة للمتهم ميثم العكيلي ليتمكنوا من تحرير المختطفين والقبض على اثنين من افراد عصابته وقتل أحد افراد العصابة"،

لافتاً الى ان العملية اسفرت عن "ضبط كمية كبيرة من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وعجلات دفع رباعي مدرعة تستخدمها العصابة بخطف المواطنين".