الأخبار

الموصل: تسمم العشرات جراء تناول وجبة غذائية ’فاسدة’ وزعت على متعففين


أصيب العشرات بحالات التسمم، فجر الأربعاء، في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد توزيع وجبة غذائية فاسدة بين الفقراء.  

وقال مصدر محلي أن "فرق الدفاع المدني شاركت بنقل 60 مواطناً من اهالي الموصل ومن أهالي المدينة القديمة الكوازين تحديداً، بعد حدوث حالات تسمم نتيجة تناول وجبة افطار دجاج فاسد".  

واضاف المصدر أنه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب ذلك التسمم".  

في الأثناء، اعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، فجر الأربعاء،  ان قوة من شرطة نينوى القت القبض على خمسة اشخاص من الذين قاموا بتحضير وطبخ وتوزيع وجبات الافطار بينهم صاحب المطعم وكل العاملين على الطبخ والتي تسببت بحالات التسمم في منطقة الكوازين بمدينة الموصل القديمة.  

وذكر بيان للشرطة  أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتم فتح التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، حيث جرت عملية القاء القبض على المتهمين الخمسة في المنطقة القديمة في الجانب الايمن لمدينة الموصل".  

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نشوب حريق بسوق هرج في باب الشرقي
بثلاثة محاور .. انطلاق المرحلة السادسة من عمليات ثأر الصائمين جنوبي صلاح الدين
مجلس القضاء الاعلى يصدر مذكرة اعتقال بحق ’زعيم عصابة’ في بغداد..
الموصل: تسمم العشرات جراء تناول وجبة غذائية ’فاسدة’ وزعت على متعففين
رئاسة البرلمان تحذر من حدوث “مصائب” بجدول الدوائر الانتخابية
وزير التعليم يتحدث عن خيارين لإكمال العام الدراسي
مدير صحة الكرخ يوجه رسالة الى اهالي ثلاث مناطق
صحة كربلاء تُعلن عن مُغادرة 28 وافداً ومُلامساَ الحجر الصحي الإحترازي
شرطة الطاقة تعلن ضبط موقعين يستخدمان في المتاجرة بالمشتقات النفطية ببغداد
الشرطة الاتحادية تعلن ايقاف مفرزة تجاوزت على مواطن نشر مقطع فيديو
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك