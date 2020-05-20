الموصل: تسمم العشرات جراء تناول وجبة غذائية ’فاسدة’ وزعت على متعففين

أصيب العشرات بحالات التسمم، فجر الأربعاء، في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد توزيع وجبة غذائية فاسدة بين الفقراء.

وقال مصدر محلي أن "فرق الدفاع المدني شاركت بنقل 60 مواطناً من اهالي الموصل ومن أهالي المدينة القديمة الكوازين تحديداً، بعد حدوث حالات تسمم نتيجة تناول وجبة افطار دجاج فاسد".

واضاف المصدر أنه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب ذلك التسمم".

في الأثناء، اعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، فجر الأربعاء، ان قوة من شرطة نينوى القت القبض على خمسة اشخاص من الذين قاموا بتحضير وطبخ وتوزيع وجبات الافطار بينهم صاحب المطعم وكل العاملين على الطبخ والتي تسببت بحالات التسمم في منطقة الكوازين بمدينة الموصل القديمة.

وذكر بيان للشرطة أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتم فتح التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، حيث جرت عملية القاء القبض على المتهمين الخمسة في المنطقة القديمة في الجانب الايمن لمدينة الموصل".