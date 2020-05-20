رئاسة البرلمان تحذر من حدوث “مصائب” بجدول الدوائر الانتخابية

حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأربعاء، من حدوث “مصائب” في جدول الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات، مؤكدا أن اجراء الانتخابات المبكرة واكمال قانونها هي من أولوليات حكومة مصطفى الكاظمي.

وقال الكعبي في حوار متلفز إنه “تأكدت بنفسي ان اجراء الانتخابات المبكرة واكمال قانونها هي من أولوليات حكومة الكاظمي ومدرج بالسطر الاول من منهاج الكاظمي”.

و اضاف ان “جدول الدوائر الانتخابية فيه صراع وستحدث فيه مصائب”، معربا عن اعتقاده بأن “تحالف سائرون سيمضي مع نظام الدوائر الصغيرة وهي ستضر المواطن والجماهير التي طالبت بها”.

و اكمل ان “مجلس النواب مطالب بشدة باكمال قانون الانتخابات واقراره، وان اقرار القانون ليس من مسؤولية قادة الكتل”، مشيرا الى ان “بعض النواب يصوتون على القوانين لإرضاء كتلهم فقط”