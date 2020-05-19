الأخبار

مدير صحة الكرخ يوجه رسالة الى اهالي ثلاث مناطق


وجه مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، رسالة الى اهالي مناطق شعلة الصدرين والحرية والعامرية، فيما اشار الى انه في الايام الأربعة الاخيرة تم تسجيل ١٢ وفاة بالمرض في بغداد وحدها.

وقال الحجامي في بيان "اهلنا الكرام في مدن شعلة الصدرين والحرية والعامرية، ستتم من يوم غد ان شاء الله حملة مسح ميداني لمدنكم لغرض تطويق المرض ومن ثم القضاء عليه في مدنكم"، مبينا "ستكون هناك فرق جوالة اضافة الى فرق موجودة في مستشفى الشهيد الحكيم وكل المراكز الصحية في هذه المدن الثلاث".

واضاف "املنا بكم التعاون ونرجو من كل شخص يشعر بأي من الأعراض التي قد تشبه الانفلونزا او حتى الزكام البسيط كأن تكون ارتفاع في درجة الحرارة او حرقة او احتقان في البلعوم او السعال ومهما كانت بسيطة عليه طلب الفحص، وكذلك كل شخص كان ملامسًا لأي شخص آخر ثبتت إصابته"، لافتا الى "انني اتمنى من اصحاب المحلات التجارية او اي مكان فيه زبائن كأن يكون محل حلاقة او ماشابه ذلك ايضاً يطلب الفحص".

وتابع "سيكون اخوانكم من منتسبي الصحة في خدمتكم فلا تقصروا معهم من اجل صحتكم وصحة اهلكم"، لافتا الى انه "في الايام الأربعة الاخيرة تم تسجيل ١٢ وفاة بالمرض في بغداد وحدها وهناك آخرون يعانون بشدة في ردهات الانعاش".

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الاثنين، عن البدء بالحظر المناطقي لمدة أسبوعين في بغداد، فيما اشار الى ان المناطق التي ستشمل بالحظر هي مدينة الصدر والحبيبة والكمالية والشعلة والعامرية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مدير صحة الكرخ يوجه رسالة الى اهالي ثلاث مناطق
صحة كربلاء تُعلن عن مُغادرة 28 وافداً ومُلامساَ الحجر الصحي الإحترازي
شرطة الطاقة تعلن ضبط موقعين يستخدمان في المتاجرة بالمشتقات النفطية ببغداد
الشرطة الاتحادية تعلن ايقاف مفرزة تجاوزت على مواطن نشر مقطع فيديو
شرطة ذي قار تعلن اعتقال متاجر بالحبوب المخدرة في سوق الشيوخ
الحشد الشعبي يعلن احباط محاولة تسلل لـ"داعش" الارهابي في جرف النصر
صحة كربلاء تعلن عدم تسجيل أية إصابة بكورونا اليوم
وقفة احتجاجية في جلولاء بديالى لرفض عودة القوات الكردية الى الناحية
صحة الكرخ تكشف تفاصيل اصابات كورونا المسجلة في مستشفياتها اليوم
شفاء مصابين اثنين بكورونا في كربلاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك