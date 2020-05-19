الشرطة الاتحادية تعلن ايقاف مفرزة تجاوزت على مواطن نشر مقطع فيديو

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن ايقاف مفرزة تجاوزت على مواطن نشر مقطع فيديو.

وذكرت القيادة في بيان انه "بناءً على مانشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام مفرزة تابعة للشرطة الاتحادية بالتجاوز على المواطن (ياسين جميل طعمة) الذي قام بنشر مقطع فيديو سابق بالتشهير والتجاوز على القوات الامنية، أمر قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط بإيداع المفرزة وآمرها التوقيف فوراً وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وإحالتهم للمحاكم وذلك لانتهاكهم معايير حقوق الانسان".

وأكد البطاط بحسب البيان، على "ضرورة الاحترام الدائم لحقوق الإنسان وتعزيز مبادءه والعمل على ترسيخ ثقافة التعامل الحسن بين الشرطي والمواطن"، مشدداً على" عدم التهاون مع أي شخص ينتهك حقوق الانسان في جميع المفاصل التابعة للقيادة".