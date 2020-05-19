صحة كربلاء تعلن عدم تسجيل أية إصابة بكورونا اليوم

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الثلاثاء، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا اليوم.
وذكرت الدائرة في بيان ، ان "المحافظة ، لم تشهد ، اليوم، تسجيل أية حالة إصابة بفايروس كورونا ، علماً بأن الجهات الصحية المُختصة فيها ، أرسلت ، اليوم ، ( 112 ) نموذجا للفحص المختبري ( pcr ) ، و( 492 ) عينة للفحص السريع ( rapid test ) ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها".
ودعت الدائرة، إلى "ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية، وتطبيق تعليمات الوقاية الصحية، لضمان سلامة المواطنين من الإصابة بالفيروس الوبائي".
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