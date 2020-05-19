وقفة احتجاجية في جلولاء بديالى لرفض عودة القوات الكردية الى الناحية

نظم شيوخ ووجهاء ناحية جلولاء في محافظة ديالى، الثلاثاء، وقفة احتجاجية وسط الناحية لرفض عودة القوات الكردية واجهزتها الامنية الى الناحية.

وقال الناشط مثنى الكروي في حديث صحفي ،ان” شيوخ ووجهاء ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة)ى نظموا وقفة احتجاجية وسط الناحية تؤكد التزامها بدعم القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري باعتبارها عناوين رسمية لمسك الامن والاستقرار”.

واضاف الكروي،ان” الوقفة الاحتجاجية رفضت اي محاولات لاعادة القوات الكردية واجهزتها الامنية الى جلولاء نظرا ما اقترفته من تجاوزات كبيرة خلال فترة وجودها بعد 2015 وصولا الى 2017 مؤكدا بان الوقفة هي رسالة مبكرة للجهات الحكومية والسياسية بضرورة بيان خطورة اي محاولات لعودة البشمركة او الاسايش في ظل وجود رفض شعبي لهما في الناحية”.

وتعد جلولاء ذات الغالبية العربية احدى المدن المشمولة بالمادة 140 احتلها داعش 2014 قبل تحريرها نهاية نفس العام بعد معارك شرسة شارك بها الحشد الشعبي.