صحة الكرخ تكشف تفاصيل اصابات كورونا المسجلة في مستشفياتها اليوم

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الثلاثاء، عن تفاصيل الإصابات المسجلة في مستشفياتها بفايروس كورونا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 57 اصابة جديدة ب‍فيروس كورونا، وتماثل 56 مصاباً للشفاء من الوباء.

وأدناه تفاصيل الاصابات:

- خمس اصابات/حي الجوادين/محلة٤٥٠

- ثلاث اصابات //الكرخ/محله٢٠٨و ٣٣٤

- اصابة واحدة/ الكاظمية/محلة٤٢١

-اصابتان/الاسكان/محلة٦٢٣

- اصابتان/ام المعالف/محلة٨٤٣

- اصابتان/السيدية/محلة٨٢١

- اصابة واحدة/الشرطة الرابعة/محلة٨٥٥

- اصابة واحدة/الخطيب الزراعي

- اصابة واحدة/الحرية/دور نواب الضباط/محلة٤٢٤

- اصابة واحدة/حي الجهاد/محلة ٨٩٥

-اصابة واحدة/الرصافة/الثعالبة/محلة٣٦٣