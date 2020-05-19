اثر أرسال 5 الاف انتحاري الى العراق.. نائب يعلن التحرك برلمانيا لـ “تجريم” النظام السعودي

أعلن النائب فالح الخزعلي، الثلاثاء، التحرك برلمانيا لـ “تجريم” النظام السعودي على جرائمه في العراق.

وقال الخزعلي، في بيان:”أعددنا مشروع قانون لتجريم النظام السعودي على جرائمه في العراق لقيام أكثر من( ٥٠٠٠) انتحاري سعودي في قتل الشعب العراقي “.

وأضاف، أن “الإجراءات سيتم المباشرة بها وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية بعد استئناف عمل مجلس النواب”.

وشهدت مدن العراق خصوصا العاصمة بغداد تفجيرات انتحارية شبه يومية خلال السنوات الماضية راح ضحيتها عشرات الاف المواطنين.