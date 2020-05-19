النائب عامر الفايز : استبعاد جميع المرشحين الكفؤين لحقيبة النفط واختيار 5 شخصيات غير معروفة

اعلن النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، الثلاثاء، عن استبعاد جميع الشخصيات الكفؤة المرشحة لحقيبة النفط فيما تم ترشيح 5 شخصيات جميعها لم تتسنم مناصب وزارية سابقا.

وقال الفايز في حديث صحفي ان “هناك خمسة شخصيات قدمت الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرشحين لوزارة النفط ليختار احدها للمنصب”.

واضاف ان “الشخصيات الخمس جميعها لم تتسنم اي منصب وزاري سابق وغير معروفة بالوسط السياسي تم اختيارهم عن طريق عدد من نواب البصرة”.

واوضح الفايز ان “اللجنة النيابية من نواب البصرة استبعدت العديد من الشخصيات الكفؤة من المرشحين الـ50 للمنصب رغم خبرتهم في المجال النفطي مما دفع 7 نواب من البصرة الانسحاب من لجنة اختيار المرشحين”