الازمة النيابية: ارتفاع الاصابات بكورونا لا يتناسب مع الحظر المناطقي

بينت خلية الازمة النيابية، الثلاثاء، ان ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا لا يتناسب مع اعلان الحظر المناطقي، داعية الى فرض الحظر الشامل وخصوصا في العاصمة بغداد.

وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح صحفي، ان “الحكومة امام خيار فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا في حال استمر الوضع كما هو عليه الان”، لافتا الى ان “الحكومة لم تتخذ اجراءات شجاعة في قضية حظر التجوال وهذا الامر غير ايجابي”.

واضاف ان “قرار الحظر المناطقي لا يتناسب مع حجم الاصابات التي سجلت خلال الاسبوعين الماضي والحالي”، داعيا “الحكومة وخلية الازمة باعلان الحظر الشامل وخصوصا في العاصمة”.

وبين ان “دائرتي صحة الكرخ والرصافة ابلغتا خلية الازمة النيابية بان المستشفيات المخصصة للحجر غير قادرة على استيعاب اعداد اضافية بسبب امتلاءها بالمصابين”.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ٥٧ اصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد.