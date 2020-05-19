الحشد الشعبي: ديالى تخلو من الدواعش “العرب والاجانب”

اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الثلاثاء، خلو ديالى من وجود جنسيات عربية واجنبية في صفوف تنظيم داعش الارهابي في ديالى.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان “وجود جنسيات عربية واجنبية في صفوف تنظيم داعش الارهابي داخل محافظة ديالى انتهى منذ اكثر من عامين بفعل العمليات النوعية للحشد وبقية التشكيلات الامنية التي اطاحت بالكثير منهم فيما هرب ما تبقى الى محافظات اخرى”.

واضاف الحسيني، ان “العرب والاجانب كانوا اغلبهم يمسكون زمام الامور في المناطق والحشد الشعبي ركز في عملياته على الاطاخة بهم وتمكن من قتل اكثر من 90 منهم بين 2014 -2018 وهو رقم كبير يظهر حجم الجهد الامني للحشد الشعبي في 11 قاطع كبير في ديالى”.

واشار الحسيني الى ان “الفراغات الامنية الموجودة في صلاح الدين وكركوك تؤثر على امن ديالى وتعد ابرز تحديات الاخيرة بسبب التسلل من بعض المناطق مؤكدا بان الحشد الشعبي اعد خطة لانهاء ممرات التسلل وبدات اولى خطواتها في الميتة على الحدود مع صلاح الدين”.

وكانت ديالى تضم العشرات من الحنسيات العربية والاجنبية في صفوف داعش خاصة بعد 2014 قتل اغلبهم فيما هرب ما تبقى الى محافظات اخرى.