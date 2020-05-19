الامن الوطني يعلن ضبط محطة نفطية "مفرغة للتهريب" في البصرة

اعلن الامن الوطني، الثلاثاء، عن ضبط محطة نفطية "مفرغة للتهريب" في محافظة البصرة.

وقال الامن الوطني في بيان إن "احدى مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة تمكنت بناءً على معلومات استخبارية وبالاشتراك مع مفرزة من قيادة شرطة البصرة من ضبط محطة نفط (صمام جمال) التابع الى حقل الحلفاية/شركة نفط البصرة بدون حماية وخالية من الموظفين".

وأضاف إنه "تم العثور على دلالات استخدام واثار تهريب من قبل عصابات سرقة النفط"، مشيرا الى أنه "جرى ابلاغ السلطات المختصة واصدار اوامر قبض بحق افراد حماية المحطة".