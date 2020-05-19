خبير امني: مقتل خمسة انتحاريين في صلاح الدين

أعلن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الثلاثاء، عن قتل خمسة انتحاريين في صلاح الدين.

وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في "تويتر" ، إن "خلية الصقور ‏وبالتعاون مع قوات سوات واستخبارات صلاح الدين، وبعملية دقيقة وبعد متابعة استثنائية، تمكنت من قتل اربع انتحاريين وافلت انتحاري خامس وتم ملاحقته بين الاجمات وتم ارادءه وقتله هو الآخر ليكون العدد خمس انتحاريين".

وأضاف أن "الانتحاريين كانوا يخططون لتفجير انفسهم بين المدنيين ضمن غزوة رمضان".