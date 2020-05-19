الدفاع تعلن مقتل أربعة "ارهابيين" وتدمير مضافات في ديالى

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن مقتل اربعة "ارهابيين" وتدمير مضافات في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "تشكيلات أمنية مشتركة من قيادة عمليات ديالى ضمت قطعات من فرقة المشاة الخامسة ومديرية شرطة ديالى والحشد الشعبي وبإسناد من قيادة طيران الجيش وباشراف مباشر من قبل قائد العمليات ومدير استخبارات ومكافحة ديالى، نفذت عملية امنية كبيرة اطلق عليها (ثأر الشهداء) في وادي ثلاب شمال شرق ناحية السعدية".

وأضاف البيان أن "العملية اسفرت عن قتل اربعة ارهابيين وتدمير حزام ناسف واربع مضافات ودراجتين ناريتين والاستيلاء على عدد من الاسلحة الخفيفة".