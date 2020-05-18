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الحسيني: الحشد الشعبي اعاد مايزيد عن 100 صياد اسماك الى بحيرة حمرين


اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، بان اكثر من 100 من صيادي الاسماك عادوا لمزوالة مهنتهم في بحيرة حمرين شمال شرق ديالى.

وقال الحسيني في حديث صحفي ،ان” بحيرة حمرين(58كم شمال شرق بعقوبة) كانت لوقت قريب منطقة ساخنة تنشط بها فلول داعش الارهابية التي تقتل الابرياء من صيادي الاسماك من اجل ان تبقى البحيرة ساحة لعبثهم وممرات لتسللهم بين المناطق”.

واضاف الحسيني،ان” انتقال مهمة مسك بحيرة حمرين الى الحشد الشعبي تغيرت الاوضاع ونجح الحشد في بسط الاستقرار ودفع اكثر من 100 من صيادي الاسماك للعودة لمزوالهم مهنتهم بعد سنوات عجاف بسبب جرائم داعش الارهابي”.

واشار الحسيني الى ان” اكبر خزين مائي في ديالى في اشارة الى بحيرة حمرين مؤمن  بشكل كامل من قبل الحشد الشعبي ونجح في تحويله الى واحة للامن بعدما كانت نافذة للشر والقتل والدم”.

وتعد حمرين اكبر خزين مائي لديالى وتستوعب اكثر من ملياري و500م /م3 من المياه.

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