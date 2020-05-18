الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على أربعة إرهابيين في القائم

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن القاء القبض على اربعة ارهابيين من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في القائم بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع الفوج الثاني في لواء المشاة ٣٠ تمكنت من القبض على أربعة إرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

واضافت ان “الارهابيين تم القاء القبض عليهم في قضاء القائم بالانبار واحالتهم إلى جهة الطلب”.