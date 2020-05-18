وزارة الكهرباء توضح أسباب تراجع تجهيز الطاقة

أوضحت وزارة الكهرباء، الاثنين، أسباب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية، فيما عزت الأسباب إلى ارتفاع درجات الحرارة ودخول بعض المحطات للصيانة الدورية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قوله، إن "تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في عدد من المناطق يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة والدخول في ذروة الصيف حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة، فضلا عن دخول عدد من المحطات للصيانة الدورية بسبب زيادة الاستهلاك وتعرضها لخلل فني".

وأضاف موسى، أن "الوزارة لديها اهتمام كبير بتفعيل الطاقة الشمسية لخمس محافظات إلا أن الأمر تم تأجيله بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد".

وأوضح أن "التراجع بساعات التجهيز ليست بالكبيرة إنما هو تراجع بسيط ستتم معالجته بعد إكمال صيانة المحطات التوليدية"، كاشفا "عن وجود مساع لإدخال محطتي الناصرية والسماوة ضمن خط الإنتاج خلال الشهر المقبل".