الأخبار

14 محجورا يغادرون الحجر الصحي بالنجف دون اعراض مرضية


اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الاثنين، ان 14 محجورا غادروا اماكن الحجر الصحي بعد انتهاء مدة الحجر البالغة 14 يوما دون اعراض مرضية.

وقال مدير عام الدائرة رضوان كامل الكندي في بيان ان "14 محجورا غادروا اماكن الحجر الصحي بعد انتهاء مدة الحجر البالغة 14 يوما دون اعراض مرضية، بينهم 3 وافدين اثنان من روسيا وواحد من الاردن".

واضاف ان "الباقيهم هم من الملامسين لمصاب سابق"، مشيرا الى انه "بغادرتهم يكون مجموع المتبقين في الحجر الصحي 31 محجورا جميعهم من الوافدين من خارج العراق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحة ذي قار تعلن شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا
وزارة الكهرباء توضح أسباب تراجع تجهيز الطاقة
النائب حامد الموسوي: وجود القوات الأميركية في العراق يمنع استقلالية القرارات
الاستخبارات تعلن اعتقال متهم يتاجر بالقطع الأثرية في نينوى
14 محجورا يغادرون الحجر الصحي بالنجف دون اعراض مرضية
اصابات بمشادة بين معتصمين وعمال حق الاحدب في واسط
خشان: رئيس الحكومة لايمتلك رؤية انتشال العراق من ازمته
الكعبي يتسلم طلباً موقعاً من 145 نائباً لاستئناف عقد جلسات البرلمان واللجان النيابية
الصحة تعلن تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الحشد يعلن إحباط عملية "إرهابية" لتفجير برج لنقل الكهرباء في آمرلي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك