خشان: رئيس الحكومة لايمتلك رؤية انتشال العراق من ازمته

بين النائب المستقل باسم خشان، ان رئيس الحكومة لامتلك رؤية واضحة لانتشال العراق من ازمته الحالية على الرغم من كونه حديث العهد في المنصب، لافتا الى ان حل الازمة الراهنة يحتاج الى النهوض بالاقتصاد وتحويل العراق الى بلد منتج وتغيير المنهاج الذي اتبعته الحكومات السابقة.

وقال خشان في تصريح صحفي “لاتوجد موازنة تلبي طموح الشعب، في ظل حكومة تسير بنفس المنهاج من دون أي تطور على الرغم من تغيير الحكومات طيلة 17 سنة”.

وأضاف ان “الحكومة تحاول خلق فرص عمل وتوظيف اكبر عدد ممكن من الخريجين، لكن هذا ليس حل للمشكلة بل ان الخروج من الازمة يتطلب بناء الاقتصاد بشكل صحيح وتحويل العراق الى دولة منتجة وليس مستهلكة”.

وبين ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لايمتلك رؤية انتشال العراق من ازمته الاقتصادية، حيث انه مقتنع بالبقاء في الحكم لمدة سنتين ومن ثم الإحالة على التقاعد”.