نائب: التدرج الوظيفي للكاظمي في المخابرات وصولا لرئاسة الوزراء يثير الشك

بين النائب المستقل باسم خشان، الاثنين، أن التدرج الوظيفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جهاز المخابرات وصولا الى منصب رئاسة الوزراء يثير الشك.

وقال خشان في تصريح صحفي، إن “التدرج الوظيفي للكاظمي في جهاز المخابرات لم يشهده موظف حكومي سابق حيث انه في فترة قليلة ترأس الجهاز ومن ثم رشح لمنصب رئاسة الوزراء”، لافتا الى ان “التدرج الوظيفي للكاظمي يثير الشك”.

وأضاف أن “الكاظمي قد يكون مدعوما من إحدى دول الخارج للحصول على تلك المناصب الحساسة في الحكومة العراقية”، مبينا أن “الحقائق ستظهر خلال الأيام المقبلة عن حكومة الكاظمي”.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط ، غبريال صوما، قد أكد لوكالة / المعلومة /، اول امس السبت، ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يحظى بتأييد ودعم الإدارة الأمريكية وعليه إن يحصر السلاح بيد الدولة وفصل الجهات المسلحة عن الجيش العراقي والقوات الأمنية.